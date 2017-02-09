العدد 21933 13 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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33.3 مليار دولار إيرادات السياحة

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33.3 مليار دولار إيرادات السياحة
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جدة ــ البلاد

ارتفعت إيرادات المؤسسات السياحية العاملة في المملكة بنسبة 3.1% إلى 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار) . وبحسب بيانات صادرة، لأول مرة عن الهيئة العامة للاحصاء، امس “الاربعاء” ارتفع عدد العاملين في القطاع بنسبة 3.4% إلى 570 ألف عامل عام 2015، مقارنة بـ551 ألف عامل في 2014.

ووفقا لتعريف الهيئة، تشمل هذه الإحصاءات جميع الأنشطة السياحية في البلاد، وهي (العمل والترويج والترفيه والزيادة والتعليم والعلاج والتسوق والأنشطة الدينية).

وتعد السياحة الدينية، العمود الفقري لصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية، من خلال مواسم الحج والعمرة.

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التصنيف: الأولى

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