33.3 مليار دولار إيرادات السياحة

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جدة ــ البلاد

ارتفعت إيرادات المؤسسات السياحية العاملة في المملكة بنسبة 3.1% إلى 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار) . وبحسب بيانات صادرة، لأول مرة عن الهيئة العامة للاحصاء، امس “الاربعاء” ارتفع عدد العاملين في القطاع بنسبة 3.4% إلى 570 ألف عامل عام 2015، مقارنة بـ551 ألف عامل في 2014.

ووفقا لتعريف الهيئة، تشمل هذه الإحصاءات جميع الأنشطة السياحية في البلاد، وهي (العمل والترويج والترفيه والزيادة والتعليم والعلاج والتسوق والأنشطة الدينية).

وتعد السياحة الدينية، العمود الفقري لصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية، من خلال مواسم الحج والعمرة.