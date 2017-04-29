35 تخصصا مطلوبا لوظائف الصحة

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الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة عن عزمها فتح باب القبول لوظائف بنظام التشغيل الذاتي للرجال والنساء تتضمن وظائف أطباء أسنان وصيدليين.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن التقديم سيبدأ بتاريخ 4 شعبان، ومن شروطه اللياقة البدنية والكشف الطبي والتصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول، إضافة إلى التأهيل الأكاديمي حسب التخصص، واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.وضمت التخصصات المطلوبة 35 تخصصًا لاختصاصيين وصيادلة.