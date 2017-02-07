4 شروط لتسجيل الوسطاء العقاريين في برنامج (إيجار)

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جدة – البلاد

اعتمدت وزارة الإسكان أربعة متطلبات لتسجيل المنشآت الوساطة العقارية في برنامج “إيجار” على البوابة الإلكترونية للوزارة.

ويأتي في مقدمة الشروط أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلا تجاريا ساري الصلاحية ومتضمنا لنشاطي “إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية” و”إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية”

كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني إضافة إلى اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية.

وقال المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي، أن مرحلة تسجيل وتأهيل واعتماد منشآت الوساطة العقارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجاز تأتي كمرحلة أولى لتهيئة منشآت الوساطة العقارية لإبرام عقود الإيجار السكني إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2017م، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٠٥ الذي يلزم الوسطاء العقاريين “المرخص لهم” بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً.

وقال البطي في بيان صحافي أصدرته الوزارة :” أن التسجيل الإلكتروني يتيح لمنشآت الوساطة العقارية في برنامج إيجار جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية حيث أن برنامج إيجار لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين،

وتوفر المنصة الإلكترونية للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، مما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما تقوم الشبكة بتوفير خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة،

كما سيوفر برنامج إيجار قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى”.