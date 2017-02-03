40 عسكريا تركيا في الناتو طلبوا اللجوء في ألمانيا

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فرانكفورت-أ ف ب

ذكرت وسائل إعلام ألمانيه أن عشرات العسكريين الأتراك من حلف شمال الأطلسي قدموا طلب لجوء في ألمانيا على وقع حملة تطهير واسعة بدأتها انقرة بعد الانقلاب الفاشل في يوليو.

وقالت مجلة “شبيغل” وقناة “اي ار دي” في مقال مشترك ان “نحو 40 عسكريا تركيا معظمهم من الضباط المنتشرين في قواعد للحلف الاطلسي قدموا طلبات لجوء في المانيا”.

وأضافت وسيلتا الإعلام ان وزارة الداخلية الألمانية ومكتب المهاجرين واللاجئين في البلاد اكدا ان هذه الطلبات ستدرس كاي طلب لجوء.

وتأتي هذه المعلومات قبل زيارة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لتركيا في الثاني من فبراير في اجواء من التوتر بين انقرة وبرلين.

ومنذ 15 يوليو ومحاولة الانقلاب تنفذ حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان حملة تطهير استهدفت كل القطاعات من التربية الى الصحافة والمؤسسة العسكرية والقضاء.

ويعيش نحو ثلاثة ملايين شخص من اصل تركي في المانيا.

والجمعة هددت تركيا بإلغاء اتفاق لإعادة استقبال المهاجرين وقعته مع اليونان والاتحاد الاوروبي بعد ان رفضت اثينا تسليم ثمانية عسكريين أتراك متهمين بالتورط في الانقلاب الفاشل.