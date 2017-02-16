40 فائزاً وفائزة في الفروع الثمانية.. أمير جازان يرعى حفل جائزة التفوق والإبداع

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جازان – إبراهيم عريبي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع ، حفل تسليم جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الحادية عشرة، وذلك بفندق راديسون بلو في مدينة جيزان‪‪‪.

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وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى أمين عام الجائزة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين كلمة أشاد فيها برعاية سمو أمير منطقة جازان لحفل الجائزة في عامها الحالي , منوها بدعم سمو أمير منطقة جازان ورعايته ومتابعته الحثيثة للجائزة‪‪‪.

‬‬‬وأشار الدكتور الحسين إلى أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ ” ٤٠ ” فائزاً وفائزة في فروع الجائزة الثمانية التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية, والأداء المميز, والتفوق الدراسي, والإبداع الأدبي والفني, والشخصية الثقافية والعلمية, والبحث العلمي، وفرع الابتكارات وريادة الأعمال, وفرع حماية البيئة، مؤكداً أن الجائزة تعد دافعاً ومحفزا لحفظة كتاب الله وسنة نبيه الكريم والمتفوقين دراسياً ومهنياً والباحثين علمياً وأكاديمياً والمتميزين في الأداء الوظيفي والإعلامي والمبدعين أدبياً وفنياً مع تتويج الشخصية الثقافية المتفوقة على مستوى المنطقة.

‪‪‪‬‬‬بعد ذلك ألقيت كلمة المكرمين ألقاها نيابة عنهم الفائز بالجائزة في مجال الشخصية العلمية كبير الاستشاريين وأكاديمي طب وجراحة الشبكية بمستشفى الملك خالد للعيون بالرياض الدكتور حسن بن عائل الذيبي أكد فيها أن هذه الجائزة تأتي في إطار مفهوم التنمية المستدامة الذي يسعى سمو أمير المنطقة لتطبيقه , عاداً الجائزة واحدة من عوامل النجاح والإنجاز التنموي ودعم المتفوقين وتحفيز أقرانهم من أفراد المجتمع‪‪‪.

‬‬‬وأفاد على القيمة الحضارية والأدبية والثقافية والعلمية للجائزة ودورها الريادي وشمولها للعديد من المجالات الحيوية , مثمنا تميز الجائزة في العديد من الفروع ومنها حفظ كتاب الله الكريم والسنة النبوية وحماية البيئة وغيرها من فروع الجائزة.

‪‪‪‬‬‬وبين أن التفوق في أي مجال والحصول على جائزته لا يعني نهاية المطاف بل هو بداية الطريق لمزيد من التفوق ومواصلة العطاء والإبداع، مؤكدا أهمية جائزة جازان للتفوق والإبداع في تشجيع التميز في الأداء وغيرها من الفروع , حاثا الفائزين على البذل والاجتهاد لما فيه خير وفائدة هذا الوطن العزيز‪‪‪.

‬‬‬عقب ذلك ألقى الفائز بجائزة الإبداع الأدبي في مجال الشعر مفرح بن يحيى الشقيقي قصيدة شعرية بالمناسبة.

وفي ختام الحفل كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الفائزين والفائزات بالجائزة ورؤساء الجائزة في دورتها الحالية والداعمين لها , راجياً لهم مزيدًا من التفوق والإبداع في حياتهم العلمية والعملية لكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.