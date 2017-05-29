40 مساهما متعثرا عليهم أحكام بـ 2.3 مليار ريال

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جدة – البلاد

قال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر ، إن اللجنة زودت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” ببيانات 40 فردا من أصحاب المساهمات المتعثرة.

وبين العسكر أنه صدرت عليهم أحكام قضاء التنفيذ بإجمالي مبالغ تقدر بنحو 2.3 مليار ريال،مشيرا إلى أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع “سمة” مؤخرا دخلت حيّز التنفيذ، مبينا أنها ستسهم في تحفيز الأفراد على السداد لكي يتمكنوا من الاستفادة من خدمات المصارف المختلفة.

إلى ذلك أظهر مسح لـ “أرقـام” للقوائم المالية للبنوك السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2017، انخفاض حجم المحفظة الائتمانية المجمعة للبنوك بنسبة 1 % لتصل إلى 1430 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق البالغ 1447 مليار ريال.

وارتفع معدل تغطية الديون المتعثرة بنسبة 7 % كما في نهاية الربع الأول 2017 عند 177% مقارنة بـ 170 % في الفترة المماثلة من العام السابق، في حين ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 9% بتحقيق 18.1 مليار ريال مقارنة بـ16.6 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.