40 مليار تفاعلٍ مع (قمة الرياض) بتويتر

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

اظهر انفوجرافيك لوزارة الثقافة والاعلام تفاعلاً منقطع النظير مع القمة التاريخية التي استضافتها المملكة العربية السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، اذ بلغ التفاعل مع منشورات القمة اكثر من 40 مليار تغريدة على “تويتر” باللغتين العربية والإنجليزية ووفقاً لبيانات وزارة الاعلام بلغ عدد المشاهدات لمقاطع الفيديو الخاصة بالقمة على يوتيوب 14 مليون مشاهدة.وكانت اكثر البلاد تفاعلًا مع قمة الرياض: المملكة ، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الكويت والإمارات ثم مصر، بينما تصدر هاشتاق RIYDHSUMMIT # أكثر من 40 دولة حول العالم.

وعلى الموقع الإلكتروني لقمة الرياض، بلغت نسبة الزيارة 1.8 مليون زيارة، عبر 600 ألف زائر، بينما وصلت نسبة استمرار عمل الموقع 99.2%، كما نشر أكثر من 380 تقرير ومادة، ونحو 550 مواد مرئية وصورا.

اما البث المباشر الإلكتروني للقمة، فقد حقق 4.8 مليون مشاهدة، منها 2.1 مليون مشاهدة على القنوات السعودية عبر يوتيوب، ونحو 1.3 مليون مشاهدة للقناة الثانية و1.1 مليون للقناة الإخبارية، و300 الف مشاهدة للقنوات السعودية عبر برنامج اسمع وشاهد.