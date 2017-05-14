420 جمعية ومؤسسة في ملتقى ومعرض الجمعيات الأهلية

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

دشن الدكتور محمد بن حسن القحطاني مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة مؤخرا, المعرض المصاحب للملتقى الثاني للجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بمكة من الفترة 17-16-15 الجاري، تحت عنوان (العمل الخيري والشراكة التنموية) ، وذلك بفندق هيلتون للمؤتمرات بأبراج جبل عمر، بحضور مدير مركز التنمية بمكة شادي اللهييي وعدد من المسؤولين ، ويشارك في الملتقى أكثر من 420 جمعية ومؤسسة أهلية بمنطقة مكة المكرمة .

و تشارك الجهات بالمعرض المصاحب للملتقى بعرض أنشطتهم وبرامجهم المختلفة والذي يبلغ ثلاثون جناحاً يشمل الجهات الحكومية والأهلية .

يُذكر الجلسة الافتتاحية امس جاءت بعنوان العمل الخيري والتنمية (التأصيل العلمي والمفاهيم) وضمت ثلاثة أوراق عمل ورأس الجلسة د. يحي زمزمي أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، بعدها انعقدت الجلسة الثانية عن الشراكات التنموية (الواقع والمأمول) وترأسها الجلسة عبدالله الفايز.