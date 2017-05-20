4200 موقف سيارة للمصلين بالمسجد النبوي في رمضان

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وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدد4200 موقف سيارة للمصلين بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم.

وحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال لقاءه بوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد، والمشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام ورئيس اللجنة الفنية والخدمية المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب، على الاهتمام بمواقف سيارات المصلين تحت ساحات المسجد النبوي والعناية بآلية دخول مركباتهم وخروجها خلال الشهر الكريم وتحقيق متطلبات وحاجات رواد المسجد النبوي.

كما طالب بمتابعة مسؤولي التشغيل بالمواقف على استكمال مشروع التطوير والتحديث للأجهزة بعد انتهاء المرحلة الأولى لتحقيق سهولة دخول المركبات إلى المواقف ثم إلى داخل الوحدات وعملية خروجها بعد الصلوات عبر مخارج الوحدات بشكل انسيابي.

وأكد أن ولاة الأمر يوجهون بتقديم كافة الخدمات التي تسهل لمرتادي المسجد النبوي أداهم لعبادتهم على الوجه الأمثل، وأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالتها تعمل على وضع خطط متكاملة لتحقيق رضى المصلين والزائرين.