العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

422 مليون ريال إعانات شهرية لذوي الإعاقة

0 تعليق 18 مشاهدة
422 مليون ريال إعانات شهرية لذوي الإعاقة
شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

كشف وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور نايف بن محمد الصبحي؛ أن مجموع ما يقدم من إعانات شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة يبلغ 422 مليون ريال، في حين تبلغ قيمة الأجهزة الطبية المساندة لذوي الإعاقة، سواء كانت إعاقة سمعية او بصرية او جسدية 45 مليون ريال سنويا.

وقال الصبحي ان العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من الإعانات والبرامج التي تقدمها الوزارة ممثلة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة يبلغ 475.617 ألف شخص، حسب آخر إحصائية.
وأكد الصبحي على اهمية تقديم الخدمات كافة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال منهجية جديدة تتوافق مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، وإشراك ذوي الإعاقة في تقييم الخدمات المقدَّمة لهم، بهدف الوصول إلى ارقى الخدمات.

الوسوم:, ,

التصنيف: اقتصاد

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق