422 مليون ريال إعانات شهرية لذوي الإعاقة

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جدة ــ البلاد

كشف وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور نايف بن محمد الصبحي؛ أن مجموع ما يقدم من إعانات شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة يبلغ 422 مليون ريال، في حين تبلغ قيمة الأجهزة الطبية المساندة لذوي الإعاقة، سواء كانت إعاقة سمعية او بصرية او جسدية 45 مليون ريال سنويا.

وقال الصبحي ان العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من الإعانات والبرامج التي تقدمها الوزارة ممثلة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة يبلغ 475.617 ألف شخص، حسب آخر إحصائية.

وأكد الصبحي على اهمية تقديم الخدمات كافة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال منهجية جديدة تتوافق مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، وإشراك ذوي الإعاقة في تقييم الخدمات المقدَّمة لهم، بهدف الوصول إلى ارقى الخدمات.