426 جمعية لمساعدة المسنين والمعاقين للتسجيل في حساب المواطن

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الرياض – البلاد

قال المشرف العام على التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، إنه تم التنسيق مع 426 جمعية ولجنة ومركز تنمية لمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتسجيل في حساب المواطن في جميع مناطق المملكة.

وثمن تعاون الجمعيات واللجان ومراكز التنمية الاجتماعية كافة في المملكة، مشيراً إلى أن الهدف من تقديم خدمة التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر الجمعيات واللجان ومراكز التنمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة يأتي للتسهيل عليهم , وكان إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي في برنامج حساب المواطن اكتمل الأحد الماضي، ويمكن للمسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل ببرنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.

وأبان العصيمي أن عدد الطلبات المسجلة في برنامج حساب المواطن تجاوز 1,700,439 طلبا مسجلا، منهم 1,107,859 بياناتهم مكتملة , مشيرا إلى أن المؤشرات العامة لعمليات التسجيل في البرنامج “جيدة للغاية”، مؤكدا في الوقت ذاته أن البوابة الإلكترونية للبرنامجWWW.CA.GOV.SA هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج.