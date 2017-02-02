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جدة ــ البلاد

كشف دراسة اقتصادية أن 44% من البنوك الخليجية تعتزم زيادة موظفيها في العام 2017 م بعد موجه عاتية من إنهاء خدمات الموظفين والعمال نتيجة لانهيار أسعار النفط، وقالت الدراسة ان المنطقة تتجه نحو مرحلة الاستقرار في خفض أعداد الوظائف وتحقيق نسبة معتدلة من فرص العمل الجديدة خلال عام 2017م.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فمن المتوقع،حسب دراسة صادر عن (جلف تالنت) أن يتراجع عدد الشركات التي تخفض أعداد موظفيها على نحو بارز، من 40% من المشاركين في استطلاع عام 2016 إلى 23% فقط ينوون إنهاء خدمات موظفين لديهم هذا العام فيما تعتزم شركات أكثر التوسع في استخدام العمالة لترتفع النسبة من 41% العام الماضي إلى 47% في عام 2017م.

وتوقع التقرير عاما ايجابيا للمصارف، حيث بلغت نسبة المصارف التي تخطط لزيادة أعداد موظفيها 44% فيما تخطط 8% فقط من المؤسسات المصرفية تقليص أعداد موظفيها هذا العام، مقارنة بنسبة 38% من الشركات التي أرادت انهاء خدمات عدد من موظفيها في عام 2016م.