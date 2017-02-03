460 مليون دولار عائدات المملكة اليومية من بيع النفط

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

توقعت شركة جدوى الاستثمارية، أن ترتفع قيمة صادرات النفط للمملكة بنحو 27% لتصل إلى 629 مليار ريال (168 مليار دولار) عام 2017، بمعدل يومي يبلغ 460 مليون دولار.

وأشار التقرير ، إلى أن ارتفاع الإيرادات النفطية للمملكة، يعود إلى توقع زيادة سعر الخام السعودي إلى حوالي 51.5 دولار للبرميل العام الحالي، مقابل 40.6 دولار العام الماضي.

وتوقع التقرير أن تحافظ المملكة على انتاجها من النفط على مستواه البالغ 10.4 مليون برميل يوميا، اي ما يوازي ثلث إنتاج منظمة أوبك.

وبحسب التقرير، فان الزيادة في إيرادات النفط ستخفض العجز الفعلي في الميزانية إلى حوالي 162 مليار ريال (43.2 مليار دولار) العام الحالي، مقابل عجز فعلي بلغ نحو 402 مليار ريال (107.2 مليار دولار) العام الماضي.

كما سيؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية تبلغ نحو 64 مليار دولار، ليصل الناتج إلى 704 مليارات دولار مقابل 640 مليار دولار.

ولكن التقرير توقع هبوط الموجودات الأجنبية للمملكة إلى 1738 مليار ريال (463.5 مليار دولار) بنهاية عام 2017 من 1961 مليار ريال (522.9 مليار دولار) بنهاية عام 2016، بسبب لجوء الحكومة للسحب من الاحتياط الخارجي لتمويل العجز المالي.