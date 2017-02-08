العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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48 لوحة فنية تحكي عادات وتقاليد جمهورية مصر في ” الجنادرية 31 “

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48 لوحة فنية تحكي عادات وتقاليد جمهورية مصر في ” الجنادرية 31 “
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حظي ركن الفنون التشكيلية ” الأصالة والمعاصرة ” في جناح جمهورية مصر العربية ( الدولة الضيف) بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31″.

بإقبال كبير من زوار الجناح الذين أطلعوا على عادات وتقاليد مصر من خلال اللوحات الفنية المتنوعة .

وتضمن الركن 48 لوحةً ما بين النسيج والجرافيك والفوتوغرافية, تحكي عادات وتقاليد الجمهورية المصرية.

وذلك من من خلال لوحات المزارعين والعاملين في الحقل والأرياف.

إلى جانب لوحات الأصالة والمعاصرة المتمثلة في التكوينات والتصميمات الإسلامية القديمة.

والرسومات التي تنقل الزائر إلى البيئة المصرية الحالية .

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وأعرب عددٌ من زوار الركن, عن إعجابهم بما يحويه جناح جمهورية مصر العربية من أركان.

نجحت في تعريف الزوار بتاريخ وثقافة الجمهورية, مشيدين بحسن التنظيم والاستقبال داخل الجناح المصري .

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التصنيف: أم الدنيا,محليات

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