49.6 مليار تداولات أسهم الشركات الخاسرة في 2016

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الرياض ــ البلاد

بلغت قيم التداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة في سوق الأسهم السعودية بنهاية العام الماضي 2016 نحو 49.6 مليار ريال، لتشكل بذلك 4.3 % من إجمالي تداولات السوق خلال العام نفسه البالغة 1.1 تريليون ريال.وبلغ عدد الشركات الخاسرة التي تم التداول عليها خلال العام تسع شركات، وذلك من أصل 14 شركة ذات خسائر متراكمة مدرجة في السوق السعودي.

فيما شكلت تلك التداولات أحجاما تاريخية في بعضها مقارنة بالسنوات السابقة لها، حيث بلغت التداولات على أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني البالغة خسائرها 60.9 % 5.4 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 587 مليون سهم كأعلي تداول سنوي منذ إدراجها.

وجاءت تداولات أسهم شركة الأهلية للتأمين التعاوني 4.9 مليار ريال خلال العام، وبأحجام تداول بلغت 695 مليون سهم كأعلي تداول سنوي منذ إدراجها، بينما تبلغ خسائرها المتراكمة الحالية 67.8 في المائة.

في حين جاءت تداولات أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة خلال العام الماضي 15.2 مليار ريال، بأحجام تداول بلغت 430 مليون سهم، مسجلة بذلك أعلى تداول سنوي للسهم في تسع سنوات، بينما تبلغ خسائرها المتراكمة الحالية 55 في المائة من رأس المال.

وتركزت التداولات على الأسهم ذات الخسائر المتراكمة لأسهم شركة تهامة، حيث استحوذت على 31 في المائة من إجمالي التداولات على أسهم تلك الشركات وبقيمة بلغت 15.2 مليار ريال.

وجاء سهم ملاذ للتأمين ثانيا بتداولات بلغت 5.7 مليار ريال وبنسبة استحواذ بلغت 11.5 في المائة، وثالثا سهم شركة سوليدريتي السعودية للتكافل بإجمالي تداولات 5.5 مليار ريال، وبنسبة بلغت 11.2%.