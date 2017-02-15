5 حقائق في الجولة18

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جدة- البلاد

انتهت مباريات الجولة 18 لدوري جميل ،وقد نتج عن مباريات الجولة 5 حقائق وهي:

الأهلي حافظ على أفضل هجوم في المسابقة رغم الخسارة 4-1 أمام القادسية، وذلك برصيد 44 هدفاً، مقابل 42 للهلال، و41 للاتحاد.

القادسية حقق أول فوز على الأهلي في تاريخ لقاءات الفريقين بدوري المحترفين.

سلطان السوادي من الرائد وكارلوس فيلانويفا من الاتحاد تصدرا قائمة أفضل صانعي أهداف في الدوري برصيد 6 أهداف لكل لاعب.

القادسية بات ثاني فريق في تاريخ دوري المحترفين يفوز بفارق ثلاثية على الأهلي في دوري المحترفين بعد الهلال.

عمر السومة يصل إلى 19 هدفاً، ويبتعد بفارق 7 أهداف عن ثاني الهدافين، وهما إسماعيل بانغورا من الرائد، ومحمود عبدالمنعم “كهربا” من الاتحاد.