5 ركائز لجعل المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا

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الرياض ــ البلاد

كشف رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبد العزيز بن صالح الفريح عن رؤية للوزارة تهدف من خلالها تمكين المملكة لتكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول العام 2030م. من خلال خمسة ركائز يأتي من ضمنها إدارة الموارد المالية، وتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية.

وفى السياق دشنت وزارة المالية فعاليات ورشة مناقشة إعداد الميزانية العامة الدولة للعام (2018م) والتي تعقدها وزارة المالية في معهد الإدارة العامة بالرياض على مدار أسبوعين، بحضور أكثر من 400 مشارك يمثلون الوزارات والهيئات الحكومية بهدف تحقيق الحوكمة المالية، ورفع مستوى الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية للمتطلبات المالية، وترتيب أولويات الإنفاق، ورفع كفاءة إعداد مشروع الميزانية، بما يتسق مع مبادرات الوزارة المالية الخاصة ببرنامج التوازن المالي 2020 الذي يعد أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

وتهدف الورش إلى تعزيز قنوات التواصل بين وزارة المالية والوزارات والهيئات الحكومية بشأن إعداد الميزانية بشكل مستمر.