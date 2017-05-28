5 مسلسلات تتصدر اهتمامات السعوديين في رمضان

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جدة ــ البلاد

مع كل موسم رمضاني جديد ينشغل السعوديون بما تعرضه القنوات الفضائية من مسلسلات وبرامج درامية، حيث تحظى تلك القنوات بنسب مشاهدة عالية ، ويصبح ما تعرض من مسلسلات حديث المجتمع السعودي.

قائمة الدراما السعودية هذا العام، تضم 5 مسلسلات لنجوم كبيرة ووجوه شابة، بداية من “سيلفي” و”شباب البومب” إلى “يجي” و”غرابيب سود” و”سناب شاف”، في وجبة خفيفة القالب “دسمة المضمون”. وهذه قائمة بالمسلسلات المتوقع ان تحوز اهتمامات السعوديين الدرامية في رمضان.

سيلفي 3:

أول تلك المسلسلات، الجزء الثالث من “سيلفي” للفنان ناصر القصبي الذي يعرض على قناة (MBC)، والذي يقف في وجه مدفع التهديدات والانتقادات التي تعرض لها بسبب الجزاين الأول والثاني.

غرابيب سود:

رغم امتداد قائمة المسلسلات المثيرة للجدل، فان مسلسل “غرابيب سود” الأكثر اثارة بينها، لكونه يسلط الضوء على العناصر النسائية في تنظيم داعش الإرهابي، بداية من تجنيدهن، فتدريبهن، إلى مقاتلتهن بفرض أحكام مشددة عليهن وتفجير انفسهن.

شباب البومب

للمرة السادسة، يحجز مسلسل شباب البومب لمجموعة من الفنانين الشبان موقعا على خريطة دراما رمضان، حيث يتم عرض مجموعة من الحلقات التي تركز على هموم الشارع السعودي، ويتم بثها عبر شاشة روتانا خليجية.

كوميديا “يجي”

حجز الفنان الشاب مشعل المطيري لنفسه موقعا بين المسلسلات المثيرة للجدل عبر مسلسله الكوميدي “يجي”، الذي يشاركه فيه مجموعة من الممثلين الشباب، وتعرضه شاشة روتانا خليجية، ويقدم حلقات منفصلة مدة كل حلقة 20 دقيقة.

سناب شاف

وقبل اسبوعين، انهى المخرج عبدالخالق الغانم تصوير بقية حلقات مسلسل “سناب شاف” في منطقة الباحة؛ حيث يعرض خلال شهر رمضان المقبل في التلفزيون السعودي.