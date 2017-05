50 مليار دولار حصاد زيارة ترامب لـ(أرامكو)

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

كشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية ارامكو السعودية امين الناصر، عن جملة مشاريع ستوقع عليها الشركة ابان زيارة الرئيس الامريكي للمملكة مع شركات امريكية تفوق قيمتها الـ 50 مليار دولار، في اطار مسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على صادرات النفط.

وقال الناصر في مقابلة مع قناة “العربية” أن الاتفاقيات ستوقع ، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب.واوضح الناصر ان مجموع هذه الاتفاقيات 50 مليار دولار او 185 مليار ريال سعودي، وستحدث هذه الاتفاقيات فرص عمل كبيرة في المملكة وفي أميركا ايضا، وفرص العمل ستكون من خلال المنشآت التي سيتم افتتاحها في المملكة، والتي ستوفر عددا كبيرا من الفرص النوعية المميزة للمواطن السعودي.

وكانت مصادر مطلعة، قد قالت إن أرامكو السعودية تخطط لتوقيع اتفاقيات مع 10 شركات على الأقل، منها General Electric Co وSchlumberger Ltd وHalliburton Co عند زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للمملكة .

وذكرت المصادر أن اتفاقيات أرامكو ستساعد الشركة على تحقيق هدفها في تأجير ما يقارب 70% من معداتها وخدماتها النفطية من السوق السعودي المحلي بحلول عام 2021.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستفتح الشركات الأجنبية المزيد من مصانعها في المملكة، وهو ما يساعد على تدريب المزيد من القوى العاملة السعودية.