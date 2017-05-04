57 مخططا سكنيا جديدا بالمدينة المنورة

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المدينة المنورة – جازي الشريف

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة التعمير إجراءات اعتماد عدد 24 مخططاً سكنياً,وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس أحمد بن محمد العمري, أن وكالة التعمير قامت باعتماد عدد من المخططات السكنية على رأسها مخطط حمراء الأسد بأجزائه الثمانية وبمساحة إجمالية بلغت 30.6 مليون متر مربع مما يوفر ما يزيد عن 20 ألف قطعة سكنية ، ويجري حالياً اعتماد 33 مخططاً بعد أن انتهت الأمانة من دراسة تعديلها، بما يوفر 23210 قطعه بمساحة 27.2 مليون متر مربع.

من جهة ثانية قامت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية العقيق بإزالة أكبر موقع تم التعدي عليه من قبل مجهولين في نطاق البلدية. وذكر المهندس/ علي الحجوري رئيس بلدية العقيق بأن المساحات المعتدى عليها بلغت (250.000) مئتين وخمسون ألف م2 , وذلك بقيام مجهولين بالتعدي عليها والبدء بوضع بعض الشبوك والبراميل والبلوك والعقوم الترابية.