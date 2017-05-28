العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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58 طناً من التمور لـ 7250 أسرة يمنية

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58 طناً من التمور لـ 7250 أسرة يمنية
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لحج – واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرًا 58 طنًا من التمور في محافظة لحج اليمنية.واستفاد من هذه المساعدات 7250 أسرة على شريط الساحل الغربي للمحافظة شملت 21 قرية تبدأ من السقيا إلى الجحار ومنها رأس العارة و مخيم خرز الذي يتواجد فيه أعداد من نازحي تعز.
وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي نفذها المركز في اليمن وبلغت حتى منتصف شهر مايو 2017م 130 برنامجًا من خلال 81 شريكًا شملت مناطق ومحافظات اليمن الشقيق.

التصنيف: الأولى

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