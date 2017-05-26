6 أندية ترغب في ضم (المخ)

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جدة- البلاد

قطع اللاعب مختار فلاتة أجازته السنوية، وعاد للمملكة؛ لدراسة العروض الكثيرة التي وصلته من عدة أندية، وقد تلقى مختار عروضًا، من أندية الشباب، والاتحاد، والقادسية، والتعاون، والاتفاق، وكذلك من الصاعد حديثًا لدوري جميل الفيحاء،

ومايزال مختار ابن الـ 29 عامًا محتارًا في اختيار النادي، الذي يرغب بخدماته للموسم القادم. يذكر أن مختار فلاتة، قد عاد لبيته السابق الوحدة في بداية العام، واستطاع تسجيل 16 هدفًا، لحتل رابع هدافي دوري جميل، خلف السومة، وكهربا، وبنجورا، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن ناديه هبط لدوري الدرجة الأولى، وكانت انطلاقة مختار في عالم الكرة مع نادي الوحدة في موسم 2006، حتى انتقل لنادي الشباب 2011، ثم الاتحاد موسم 2012، ومع بداية موسم 2016 عاد للوحدة من الاتحاد.