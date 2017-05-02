60 مليون هجمة إلكترونية استهدفت المملكة فى عام

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60 مليون هجمة إلكترونية استهدفت المملكة فى عامالرياض ــ البلاد

كشف مدير المركز الوطني لتقنية امن المعلومات في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور باسل العمير، عن تعرض المملكة لكثر من 60 مليون هجمة إلكترونية في عام، بمعدل 164 ألف هجمة يومية.ولفت العمير خلال لقائه في مؤتمر الجبيل لأمن المعلومات الذي افتتح أمس “الاثنين” إلى وجود اكثر من 120 دولة حول العالم تخطط لاستخدام الانترنت فى شن هجمات الكترونية، وان الهاكرز يغيرون استراتيجياتهم يوميا، مؤكدا أن الهجمات الالكترونية تزداد تعقيدا سنويا ويزداد عدد الهجمات الناجحة سنويا بنسبة 18% وتزداد الخسائر بنسبة 26% أي بمعدل 445 بليون . فيما قال خبير الأنظمة المعلوماتية المهندس أفنان شودريانه ان نظام تسخير المعلومات الكترونيا في الاسواق العالمية والمحلية سابقا وبعض القطاعات الخاصة والحكومية التي ساهمت بشكل كبير في توفير التطور المعلوماتي، درج على تغافل تطوير انظمه الحماية.واشار إلى أن بدايات دخول الأنظمة الالكترونية وضعت هدفا رئيسيا للأبحاث وتطورت من كون أنها مختصة بالأبحاث إلى وسائل تواصل بين أفراد المجتمع تاركين فجوات في الأنظمة الالكترونية والتي سهلت أمر الاختراق والهجمات عليهم .