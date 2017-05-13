63 ألف طفل تقدموا بطلب الحماية الأوروبية

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عواصم- وكالات

قال المكتب الإحصائي الأوروبي “يوروستات” إن 63 ألفاً و300 طفل دون أسرهم، قدموا طلب الحماية الدولية، لدى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي UHL 2016.

وبحسب معطيات “يوروستات”، انخفض عدد الأطفال دون ذويهم، الذين قدموا طلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي، العام الماضي بمعدل الثلث مقارنة مع العام 2015.

وأشار المكتب إلى أن 63 ألفاً و300 طفل، الذين تقدموا بطلب الحصول على الحماية الدولية في بلدان الاتحاد الأوروبي، 89% منهم ذكورا، و68% من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاماً.

وشكّل الأفغان 38% من مجموع الأطفال الذين تقدموا بطلبات اللجوء، والسوريون 19%، بحسب “يوروستات”.

يذكر أن 12 ألف طفل دون أسرهم، تقدموا بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي بين عامي 2008 و2013، في حين أن 96 ألفاً و500 طفل تقدم بطلب اللجوء في 2015 وحده.

وحلّت ألمانيا في مقدمة بلدان الاتحاد الأوروبي، من حيث استقبال طلبات لجوء من أطفال دون أسرهم، تبعتها إيطاليا والنمسا وبريطانيا.

هذا ويقيم أكثر من نصف الأطفال اللاجئين في سلوفينا وإيطاليا، كما يشكل الأطفال 16% من مجموع المتقدمين بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.