العدد 21924 04 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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650 ألف تحميل لتطبيق دليلة الرياض

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650 ألف تحميل لتطبيق دليلة الرياض
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الرياض ــ البلاد
اطلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تطبيق “دليلة الرياض”، تزامنا مع بدء اعمال مشروع قطار الرياض، وحرصا منها على التواصل مع سكان المدينة فيما يخص التحويلات.
يشار الى ان “دليلة الرياض” عبارة عن تطبيق خرائط ملاحي مجاني خفيف الحجم، يحتوي على أكثر من 80 ألف نقطة اهتمام، ويعرض مستوى الحركة المرورية لشوارع الرياض، وقد لاقى نجاحا كبيرا منذ إطلاقه حتى الان، وقد بلغ عدد مرات تحميل “دليلة الرياض” على الأجهزة الذكية اكثر من 650.000 تحميلا موزعة على أجهزة “آبل” و”أندرويد”، وبلغ تقييم التطبيق 4.4، ويشير هذا العدد الكبير للتحميلات؛ على الرغم أنه موجه لمدينة واحدة وهي العاصمة الرياض.

التصنيف: الأخيرة

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