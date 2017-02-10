(6770) مصابا بالإيدز في المملكة خلال 30 عاما

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جدة ــ البلاد

بلغت حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” التي تم اكتشافها منذ العام 1984 وحتى نهاية 2015، 22.952 حالة، منها 6770 سعوديا، و16182 من غير السعوديين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مشعل الربيعان، إن المملكة تعتبر من الدول الأقل وبائية على مستوى العالم، بالمرض

مشيرا إلى أنه تم اكتشاف 1.191 حالة جديدة مصابة بفيروس الإيدز في عام 2015، منها 436 سعوديا و755 من غير السعوديين، مبينا أن نسبة انتشار المرض بين المتبرعين بالدم، والمتقدمين لفحص الزواج تتراوح بين 0.03 و0.04%.