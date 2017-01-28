7 اتحاديين مهددون بالغياب عن الديربي

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جدة- عبدالعزيز عركوك

تنفس مدرب الاتحاد خوسيه سييرا، الصعداء بعد دخول المحترف الكويتي فهد الأنصاري معسكر الفريق، بعد تماثله للشفاء؛ جراء إصابة الظهر التي كان يعاني منها في الأيام الماضية، ومن المنتظر أن يقود الأنصاري فريقه إلى جانب النجم فهد المولد في مواجهة اليوم أمام الوحدة ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري جميل.

من جانبه أدى الفريق الأول لكرة القدم مرانه يوم أمس والذي تركز على الجوانب الفنية بشكل مكثف، عمد من خلاله سييرا على تجهيز العديد من اللاعبين، ومنهم عدنان فلاتة، وخالد السميري، وكذلك لاعبي الأولمبي عمار النجار، ومعن الحذيفي.

هذا وقد قررت إدارة النادي إعادة عبارة روح الاتحاد على قمصان اللاعبين استجابة لنداء الجماهير الاتحادية، التي أبدت استياءها لإزالتها في المواجهتين الماضيتين بعد توقيع عقود الرعاية، كما حفزت الإدارة اللاعبين بتقديم مكافآت مالية في حالة الفوز، والحصول على النقاط الثلاث.

على صعيد آخر، يخشى المدرب التشيلي خوسيه سييرا حصول عدد من اللاعبين على البطاقة الصفراء الثالثة؛ حتى لا يفقد أحدًا منهم في مباراة الديربي أمام الأهلي في الجولة القادمة، ومن اللاعبين المهددين عدنان فلاتة، وبدر النخلي، وخالد السميري، وعبدالعزيز العرياني، وعوض خريص،

إضافة لتواجد الثنائي محمود كهربا، وأحمد العكايشي للمشاركة مع المننتخبين المصري والتونسي، وتتحدد امكانية مشاركتهما مع الاتحاد في الديربي؛ حسب نتائج دور ربع النهائي والذي سيقام اليوم وغدا.