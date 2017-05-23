7 دول تؤيد الاتفاق السعودي الروسي بخفض إنتاج النفط

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جدة ــ وكالات

وجد الاتفاق السعودي الروسي، بتمديد خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور إضافية، ترحيبا واسعا من جانب العديد من الدول الكبرى، الأعضاء، داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وخارجها.

وكانت المملكة وروسيا قد استبقتا اجتماع “أوبك” المقرر عقده الخميس المقبل، وأعلنتا، الاتفاق عن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور أخرى حتى مارس 2018.

ويأتي ذلك، في مسعى من أكبر منتجين للنفط في العالم، إلى تقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار للارتفاع.

ويصل عدد الدول المؤيدة بشكل رسمي لاقتراح التمديد لتسعة اشهر، نحو 5 دول إضافة إلى السعودية وروسيا ليصل الإجمالي إلى سبع دول.

وكانت عمان والكويت والجزائر والعراق وفنزويلا، قد انضمت إلى السعودية وروسيا في دعم تمديد العمل باتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج، الذي يضم اكبر 24 منتج للنفط في العالم، حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، للمساهمة في خفض المخزونات العالمية. وتعاني اسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولا من 120 دولار للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 52 دولار في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

ومن المقرر ان تجتمع “أوبك”في فيينا يوم الخميس المقبل لبحث تمديد خفض الإنتاج.

وفي نوفمبر 2016، توافقت دول “أوبك” على خفض انتاجها من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت 11 دولة أخرى غير أعضاء في المنظمة من بينها روسيا، على خفض إنتاجها بـ 558 ألف برميل يومياً.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع يناير الماضي، حتى نهاية يونيو المقبل، بهدف استعادة التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحسين أسعار النفط.

وكانت الجزائر آخر المؤيدين للمقترح السعودي الروسي، وذلك على لسان وزير طاقتها، نور الدين بوطرفة، مضيفا أن 9 شهور إضافية من التمديد، ستكون كافية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وأوردت وسائل إعلام دولية، على لسان وزير الطاقة الجزائري، قوله إن غالبية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، تؤيد تمديد الخفض.

وأبدى بوطرفه تفاؤله حيال توصل الأعضاء في “أوبك” إلى اتفاق نهائي ملزم لتمديد خفض الإنتاج 9 شهور إضافية حتى مارس 2018.

فيما ارتفعت اسعار النفط امس الاثنين مدفوعا بتقارير عن تمديد اتفاق خفض المعروض ليسجل زيارة بلغت 32 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 53.93 دولار للبرميل.

وعاودت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط صعودها فوق 50 دولارا للبرميل وزادت 29 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 50.62 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من عشرة بالمئة عن أدنى مستويات مايو أيار الحالي.

وتشهد الأسعار ارتفاعا بفضل التوقعات بتمديد خفض الإمدادات المتفق عليه بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا إلى مارس آذار 2018 بدلا من الاكتفاء بالنصف الأول من العام الحالي.

وقالت مصادر إن خيار تعميق خفض الإنتاج خضع للنقاش أيضا قبيل اجتماع أوبك وحلفائها في فيينا المقرر يوم 25 مايو.