70 طن تمور لبرنامج الأغذية العالمي بالسودان

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الخرطوم- واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 70 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في السودان بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم علي حسن جعفر، ومندوب عن وزارة المالية.

ووقعّ برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر برنامج الأغذية العالمي في الخرطوم ، وتعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت أمس جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في السودان.