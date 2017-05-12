700 فرصة عمل لتوطين قطاع الفندقة بمكة

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مكة المكرمة- البلاد

اختتمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس ملتقى توطين الوظائف بقطاع السياحة والفندقة للرجال، الذي استمر ليومين بإشراف لجنة التوطين بإمارة منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع شركاء الغرفة الاستراتيجيين، وهم وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مركز طاقات، والهيئة العامة للسياحة والآثار. وأثمر الملتقى عن تخصيص 700 فرصة عمل تمثل الوظائف التي طرحها 38 فندقاً بمكة المكرمة في ملتقى توطين الوظائف بقطاع السياحة والفندقة، الذي رصد مرتبات تبدأ من أربعة آلاف ريال في مختلف المواقع بالقطاع الفندقي. وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي أن الملتقى يأتي ضمن الاستعدادات الجارية لمقابلة الطلب على الوظائف في قطاع السياحة والفندقة استعدادا لموسمي رمضان والحج، حيث يأتي ضمن جهود الغرفة لدعم خطط توطين الوظائف بالتعاون مع الشركاء، ولخدمة المجتمع المكي. وأوضح أن عمليات توطين الوظائف الفندقية تجد قبولاً في أوساط الشباب والفتيات لوجود بيئة عمل مهنية محترفة ومنظمة، ساعد عليها تزايد أعداد الفنادق وارتفاع الطلب على خدماتها، بجانب وجود خبرات تمكن من الإسهام في نقل التجارب للكفاءات المحلية، مبيناً أن الغرفة نظمت خلال الفترة الماضية العديد من المسارات الوظيفية، وظفت خلالها آلاف الشباب والفتيات في العديد من القطاعات.