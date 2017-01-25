وزير الخدمة المدنية يطلق برنامج إدارة الأداء على نظام موارد الحكومي

شارك عبر واتساب

أطلق معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج صباح اليوم الأربعاء برنامج إدارة الأداء على نظام موارد الحكومي بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي والوكلاء وكبار مسؤولي الوزارة وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الوزارة الرئيس بمدينة الرياض.

وأوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية الأستاذ أسامة الهاشم أن النظام

سيسهم في تبسيط إجراءات العمل على نظام إدارة الأداء في الوزارة وفي كافة قطاعات الدولة مما سيسهم في رفع مستوى

الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص ويعزز دور الوزارة في تحقيق أهداف برنامج الملك سلمان

لتنمية الموارد البشرية وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030

مشيراً إلى أن الوزارة هي أول جهة حكومية تطلق البرنامج.

وأضاف الهاشم أن إدارة الأداء ستلعب دوراً مهماً برفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية

وتساهم بالإرتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية وتحقق هدف الوزارة الاستراتيجي

في برنامج التحول الوطني 2020 برفع كفاءة رأس المال البشري

مشيرا إلى أن وظيفة إدارة الأداء تعتبر مصدراً مهماً لتطوير قدرات الموظفين ورفع انتمائهم الوظيفي

وبالتالي تحسين رضا عملاء وزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى الارتباط الوظيفي.

وأبدى الهاشم تفاؤله بنجاح دورة إدارة الأداء لعام ١٤٣٨هـ على نظام موارد الحكومي بعد نجاح تطبيق إدارة الأداء لعام ١٤٣٧هـ

بشكل يدوي وحققت الوزارة نجاحاً بممارسة منهجية تقييم الأداء الجديدة

وساهم ذلك بتثقيف مجتمع الوزارة وممارستهم تطبيق المنهجيات الحديثة للموارد البشرية.