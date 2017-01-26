السعدون: تخفيضات “أوبك” لن تؤثر على إمدادات النفط السعودي لليابان

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قطع وكيل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات عابد السعدون، بإن اتفاق “أوبك” والمنتجين المستقلين العام الماضي على خفض الإنتاج لن يؤثر على إمدادات النفط السعودي لليابان.

وقال السعدون في ندوة عن صناعة النفط اليوم الخميس في طوكيو: الاتفاق الأخير لن يؤثر على التزاماتنا وصادراتنا النفطية لليابان.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أواخر العام الماضي، ستخفض “أوبك” وروسيا

ومنتجون آخرون للنفط الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا وذلك مبدئيا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، قد ذكر في وقت سابق من هذا الشهر إن المملكة خفضت إنتاجها

إلى أقل قليلا من المستهدف بموجب الاتفاق. وسبق أن أعلنت المملكة أنها ضخت 10.47 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

أكدت مصادر في صناعة النفط، وفقاً لـ”رويترز” أن أرامكو السعودية خفضت إمدادات النفط الخام في فبراير لشركات التكرير

في الهند وجنوب شرق آسيا، ولكنها أبقت على إمدادات ذلك الشهر لمعظم شركات التكرير في شمال آسيا عند الكميات

القصوى المتفق عليها للشهر الثاني، مما يشير إلى أنه سيتعين على المملكة مواصلة خفض صادراتها لأوروبا والولايات المتحدة.