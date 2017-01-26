فريق طبي بمستشفى عرعر ينقذ حياة مقيم تعرض لحادث دهس

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تمكّن فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي من إنقاذ حياة مقيم إثر تعرضه لحالة دهس

حيث كان يعاني من إصابات متعددة ” انتفاخ واحتشاء نزفي شديد بالمخ

وكسر بالجمجمة والفك ، انحراف شديد للخط الناصف للمخ ، كسر بكامل القدم اليسرى “

وقام الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب بإجراء عملية خزع جمجمة طارئ

والاحتفاظ بجزء من عظم الجمجمة في جدار البطن، وذلك للسماح بتمدد أنسجة المخ خارج تجويف الجمجمة

وتقليل الضغط داخل المخ حيث أثمرت نتائجها ، وبعد استقرار حالة المريض تم إجراء العملية الثانية

وهي تجميلية بالوجه للجهة المتضررة وبعد تحسن حالة المريض تم عمل العملية الجراحية الثالثة

وإعادة تثبيت عظم الجمجمة في مكانه، وبعد أن تحسنت حالته الصحية تم السماح له

بالخروج من المستشفى وهو بصحة جيدة ووضعه الصحي مستقر.