الحملة السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 2986 لاجئًا سوريًا في الأردن

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وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا المساعدات الإغاثية على 2986 لاجئًا سوريًا في محافظة المفرق الأردنية وذلك من خلال محطتها ال 56 من مشروع ” شقيقي دفؤك هدفي 4″.

وعملت الحملة خلال هذه المحطة على تأمين المستلزمات الشتوية من البطانيات و الكنزات و السترات

و قبعات الرأس و ملابس الأطفال و غيرها من المستلزمات التي يحتاجها الشخص

في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة والتي تتسم بالبرودة الشديدة.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة

تعمل على تنفيذ مشروع ” شقيقي دفؤك هدفي 4 ” وفقًا لإستراتيجية شاملة تضمن توسيع نطاق التوزيع

على الأسر السورية والقاطنين في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري

وذلك من خلال تكثيف الجهود لإيصال الخدمات الإنسانية للأسر السورية الأشد احتياجاً.

وأوضح السمحان أن هذه الجهود الإغاثية تؤكد اهتمام المملكة العربية السعودية في المجال الإنساني مستمدة ذلك من مبادئها

الدينية و الأخلاقية والإنسانية التي ينتهجها ولاة أمر هذه البلاد

وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

و سمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.