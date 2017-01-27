شهادة الاعتماد ” سباهي ” لـ 14 مركزاً صحياً

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حقق 14 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، بعد أن نجحت في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية وعددها 23 معياراً.



وأبانت وزارة الصحة، أن هذا الاعتماد يؤكد الحرص على استثمار جمـيع الإمكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات المرافق الصحية

بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة وفق رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف لاحقاً وبنهاية هذا العام 2017م الحصول

على اعتماد 100 مركز للرعاية الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة

مشيرة إلى أن شهادة الاعتماد ماهي إلى خطوة في رحلة الجودة التي لاتنتهي، وأن الهدف ليس الحصول على الشهادة، وإنما نشر ثقافة الجودة.



يذكـر أن معايير الاعتماد للرعاية الصحية الأولية من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ” سباهي ، تشمل القيادة وإدارة الجودة

وسلامة المرضى والقوى العاملة وإدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى وعائلاتهم والعيادات العامة والإحالة ومشاركة المجتمع

وتعزيز الصحة والتوعية الصحية وصحة الأمومة والطفولة والتحصينات والأمراض غير المعدية ورعاية المسنين

والأمراض المعدية وصحة الفم والأسنان وخدمات الطوارئ وصحة البيئة وخدمات المختبر وخدمات الأشعة

وخدمات الصيدلة وإدارة وسلامة المرفق ومكافحة ومنع العدوى.