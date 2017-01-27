شرطة الرياض تقبض على ثلاثة انتحلوا صفة رجال أمن

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تمكنت شرطة العاصمة الرياض من ضبط ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا عمالة وافدة.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، اليوم (الجمعة)، أن إدارة التحريات

والبحث الجنائي ضبطت ثلاثة أشخاص (سعوديان و صومالي) في العقد الثالث من العمر

إثر قيامهم مجتمعين بالدخول على أحد الوافدين في مقر عمله وادعائهم أنهم رجال أمن

وقاموا بضربه وتفتيشه وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته.

وقال الميمان أنه وبتركيز التحقيق مع الموقوفين الثلاثة أقروا بما نسب إليهم، أقر أحدهم بارتكابه 15 حادثة

سلب ونشل تحت تهديد السلاح منفرداً قيدت جميعها ضد مجهول

وتطابقت أقواله مع ما هو مقيد في سجل البلاغات.

وأكد الميمان، أنه جرى إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.