سعوديون يمتلكون “35” ألف قطعة بحرية باستثمارات مليارية سنوياً

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كشف تقرير حديث عن أن عدد القطع البحرية الخاصة التي يمتلكها سعوديون ، تبلغ نحو 35 ألف وحدة، يتجاوز إجمالي أصولها مئات الملايين من الريالات .

ووفقاً للتقرير الصادر عن وزارة النقل فإن أسعار هذه القطع تبدأ من 80 ألف ريال

وتتجاوز 80 مليونا للقطعة الواحدة التي غالباً ما تكون يخوتا بحرية.

من جهته اعتبر نائب رئيس لجنة ملاك السفن في غرفة جدة، محمد بابيضان؛ أن القطاع البحري بشكل عام من أهم القطاعات

الواعدة في صناعة السياحة والترفيه في المملكة، إلا أن الاستثمار في هذا القطاع يعتبر محدودا بالنظر إلى حجم السواحل

البحرية في المملكة والامتدادات الكبيرة على أهم مسطحين مائيين في الشرق الأوسط هما البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار إلى أن القطاع بشكل عام ينقصه كثير من الكوادر البشرية وكذلك الدعم من حيث تسهيل الإجراءات الحكومة

وارتفاع تكاليف التشغيل بشكل متنام سنوياً، مما دفع بكثيرين إلى ترك الاستثمار في القطاع

على الرغم من كونه ممتعا ويشهد إقبالا نوعياً من المواطنين

إلا أن عقود الصيانة الخاصة بتلك القطع البحرية تعتبر ضخمة جداً ومقلقة.