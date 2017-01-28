العدد 21921 01 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أمانة الشرقية تنفي صحة ضبط لحوم كلاب وحمير في الدمام

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أمانة الشرقية تنفي صحة ضبط لحوم كلاب وحمير في الدمام
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قطعت أمانة المنطقة الشرقية بعدم صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن إحباط أمانة المنطقة هذا الأسبوع بالتعاون مع الشرطة والدفاع المدني توزيع 2,438 طن لحوم كلاب وحمير كوارع وكبدة كانت معدة للتوزيع على مطاعم وبوفيهات مدينة الدمام، وترددت إشاعة ضبطها داخل منازل شعبية في حي مخطط 71 بوسط الدمام.

ودعا مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، الجميع

لتحري المصداقية عبر الوسائل الرسمية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية والصحف الرسمية.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية

والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940.

وأشار الصفيان، إلى أن الأمانة طورت خدمة 940 التي تمكن المستفيد من رفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة

لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية، عبر برنامج “بلاغاتي” على الأجهزة الذكية.

التصنيف: محليات

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