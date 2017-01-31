مصادرة ستة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بجدة

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ضبطت الفرق الرقابية ببلدية بحرة الفرعية بمكة المكرمة اليوم مطبخا عشوائيا داخل مستودع يقوم بطبخ الطعام وتجهيزة ومن ثم توزيعة على مجموعة من المطاعم في جدة .

وأفاد رئيس البلدية المهندس رائد الشريف، أن كمية المصادرات بلغت أكثر من ستة أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر

وأكد أنه تم إغلاق الموقع وإعداد محضر بذلك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين .

وقال أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المطاعم والمطابخ والكافتيريات

ومحلات المواد الغذائية وتجهيزها ، مشيراً إلى أن مراقبي البلدية يواصلون جهودهم للمحافظة على الإصحاح البيئي

من خلال القيام بالجولات الميدانية للتأكد من بيع وتداول المواد الغذائية بصورة صحية سليمة

والقضاء على الظواهر التي تشكل خطرا على الصحة العامة .