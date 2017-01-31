فلكية جدة: مثلث سماوي يزين سماء السعوديةالليلة

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ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 31 يناير 2017 انتظام هلال القمر وكوكبي الزهرة والمريخ في مثلث سماوي مشاهد بسهوله بالعين المجردة في حال كانت السماء خالية من الغيوم وهي فرصة مثالية للتصوير.

وقالت الجمعية أنه قبل بداية الليل والسماء لا تزال زرقاء يرصد هلال القمر بالقرب من كوكب الزهرة الساطع باتجاه الأفق الغربي

لقبة السماء ويرجع السبب في رصدهما في وقت مبكر لأنهما يقعان في ترتيب ثاني

وثالث المع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس.

وأضافت بعد بداية الليل سيظهر كوكب المريخ ولكنه سيكون خافتا نسبيا بالقرب كوكب الزهرة

ولكن يمكن أن يرصد المريخ في وقت مبكر من خلال استخدام المنظار الثنائي العينية قبل بداية الليل.

وأردفت في الوقت الحالي كوكب الزهرة أسطع بحوالي 158 مرة من كوكب المريخ وهذا يفسر السبب في أن الزهرة

يظهر أولا في السماء بعد فترة وجيزة بعد غروب الشمس في حين أن المريخ يجب أن ينتظر حتى بداية الليل.

وتابعت يجب معرفة أن القمر والزهرة والمريخ تظهر في نفس البقع من السماء من منظورنا على الأرض فقط

ولكن في الواقع فهذه الأجسام ليست قرب بعضها البعض في الفضاء.