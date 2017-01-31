أبل تحذف تطبيقات إيرانية من متجرها

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أزالت شركة “أبل” الأمريكية تطبيقات إيرانية من متجرها للأجهزة الذكية، مُرجعة القرار إلى العقوبات الأمريكية التي تم تجديدها على إيران.

ونقلت “سكاي نيوز ” أن الإيرانيين لم يجدوا في الأيام الأخيرة تطبيقات شركة “ديجيكالا”، وهي أكبر بوابة إيرانية

للتجارة الإلكترونية، على متجر “أبل”، وأرسلت “أبل” إلى الشركات الإيرانية التي تحاول تحميل تطبيقات على متجرها

رسالة مفادها أن المتجر الخاص بها لا يمكن أن يستوعب تطبيقات إيرانية في الوقت الحالي

بسبب لائحة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت الشركة الأمريكية أتاحت للإيرانيين تحميل تطبيقاتهم على متجرها في سبتمبر 2016

عندما بدأ الرفع التدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وتسعى كثير من الشركات الإيرانية إلى تسجيل تطبيقاتها خارج إيران حتى تصبح شرعية داخل متجر “أبل”.

وتشير تقديرات إلى وجود 40 مليون هاتف ذكي في إيران، من بينها 6 ملايين هاتف آيفون

ويجري تهريب نحو 100 ألف هاتف آيفون إلى إيران شهرياً.