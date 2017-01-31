جدة.. ضبط شبكة اجرامية بحوزتها أكثر من 2 مليون حبة مخدرة

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ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة جدة شبكة اجرامية تمتهن تهريب وترويج أقراص (الكبتاجون) وعثرت بحوزتهم على 2.300.000 قرص إمفيتامين مخبأة في صناديق نحاسية داخل آلة ميكانيكية

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات

فقد توفرت معلومات للجهات الأمنية المختصة عن شبكة إجرامية تمتهن تهريب أقراص الإمفيتامين (الكبتاجون)

إلى المملكة وترويجها فيها، وقيام عناصرها بتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر، وتمكنهم من إدخالها إلى المملكة

وأشار إلي أنه تم تكثيف إجراءات التحري عنها، وتم تحديد موقع تخزين المواد المهربة بمحافظة جدة ومتابعته

ومداهمة العناصر المتورطة في ذلك أثناء وجودهم بالموقع

وقال أنه تم القبض عليهم وعددهم (3)، إثنان منهم سعوديان والثالث صيني الجنسية، وتم في حوزتهم ضبط (2.300.000)

مليونين وثلاثمائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخبأة في صناديق نحاسية داخل آلة ميكانيكية.

وأكدت الداخلية أن رجال الأمن سيواصلون تنفيذ مهامهم لمتابعة العناصر الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة

وترويجها فيها والقبض عليهم وضبط ما في حوزتهم من سموم يستهدفون بها مستقبل شبابنا ، لينالوا جزاءهم العادل.