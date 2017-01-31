القبض على تشكيل عصابي سرق (9) محلات للجوالات بالرياض

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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض, القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة باكستانيين متورطين بسرقة تسعة محلات للاتصالات, حيث بلغت قيمة المسروقات 250 ألف.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان له اليوم أنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل

التواصل الاجتماعي قبل ساعات, عن تعرض أحد محلات الاتصالات بحي العقيق شمال العاصمة فجر (الأحد) الماضي للسرقه

ومناشدة صاحب المحل للجهات الأمنيه بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعداله

تمكنت شرطة منطقة الرياض وبفضل إدارة التحريات والبحث الجنائي لديها من ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص

جميعهم باكستانيي الجنسيه في العقدين الثالث والرابع من العمر ثبت صلتهم بالبلاغ.

وقال الميمان أنه بسماع أقوالهم أقروا جميعاً بما نسب إليهم موزعين الأدوار فيما بينهم

وثبتت صلتهم بسرقة تسعة محلات أخرى, حيث تجاوزت قيمة المسروقات مئتين وخمسون ألف ريال

وأكد أنه تم ايقافهم رهن التحقيقات لتحديد صلتهم بجرائم أخرى مقيده ضد مجهول من واقع سجلات البلاغات

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص.