تغريم (54) مستودعاً مخالفاً لمتطلبات السلامة بجدة

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اطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة أمس، حملة تفتيشية للكشف على مستودعات جنوب جدة للتأكد من اكتمال متطلبات السلامة ، ورصد أي ملاحظات تخل بالسلامة العامة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها .

واسفرت الحملة التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها 35 دورية سلامة من ضباط وأفراد , عن رصد عدد 54 موقعا مخالفاً

وتم إعداد محاضر لتغريمها حسب نظام ولوائح الدفاع المدني التنفيذية

وكذلك تحرير عدد 157 إشعار مراجعة لبعض المواقع لتصحيح وضعها .

وأوضح مدير الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد طلال بديوي , أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة التنفيذية الميدانية

للمسح الوقائي على مدار العام لمختلف الأنشطة والأحياء بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

محافظ جدة , ومتابعة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي .