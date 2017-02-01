إستعادة (40) ألف متر من الأراضي المعتدى عليها بمحافظة أملج

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تمكنت لجنة التعديات بمحافظة أملج من استعادة أراضي معتدى عليها بلغت مساحتها الإجمالية ٤٠٠٠٠م٢ بالمنطقة الواقعة بين حراج الأغنام والصناعية على طريق صروم التي أقيمت بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكية الموقع.

وقالت اللجنة أن أعمال الإزالة شملت أحواش وغرف وبرك ماء وعقوم ترابية وأسلاك شائكة

وفقاً للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وشددت اللجنة على عدم تهاونها في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة

مقدمة شكرها لتعاون المواطنين معها في الإبلاغ عن إي إحداث على الأراضي العامة.