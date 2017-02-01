نشاط ” الجنادرية 31 ” الثقافي يبدأ غداً الخميس

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يبدأ البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة ” الجنادرية 31 ” غداً الخميس في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الانتركونتيننتال بالرياض .

ويحرص المهرجان ســنويا علــى استضافة كوكبة من المفكرين والمثقفيــن والمثقفــات من مختلف دول العالم

للمشاركة في البرنامــج الثقافــي الذي يعده المهرجان

ويعد منبــراً مــن منابــر الفكــر التــي تحظــى بالاعتبــار والتقديــر لرزانــة الموضوعــات واتزانهــا

وملامســتها للهــم الإنســاني المشــترك ، بعيــدا عن الزوابــع والخلافات

وتواكب الأحــداث والتطــورات فــي الداخــل والمحيــط الإقليمــي والعالمــي .

وبهذه المناسبة رحب صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني

رئيس اللجنة العليا للمهرجان ، بضيوف المهرجان ، كما رحب بمشاركة جمهورية مصر العربية الشقيقة ضيف شرف المهرجان

لهذا العام بوصفها إحدى إضافات المهرجان الوطني هذا العام، التي يتم خلالها التعرف على ثقافات وتراث الدول الشقيقة

والصديقة ، وامتداداً للتقليد الذي ينهجه المهرجان سنوياً. وأوضح سمو وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان

أن مهرجان هذا العام يحمل الكثير من الفعاليات في برنامجه الثقافي من محاضرات وندوات وأمسيات وأنشطة ثقافية منوعة

في مختلف الجوانب الإبداعية ، إضافة إلى ما سيقدم للزوار في الجنادرية من فعاليات تراثية منوعة .

وسيناقش البرنامج الثقافي في نسخة ” الجنادرية 31 ” جملة من المحاور المختلفة ، من خلال ندواتٍ ومحاضراتٍ علمية

ويتناوب في الحديث عنها خبراء متخصصون من مختلف دول العالم ، يسلطون الضوء على قضايا إقليمية ودولية

تتعلق بالشأن الثقافي والسياسي والاقتصادي

فيما سيتولى متحدثين محليين خلال ندواتٍ أخرى قراءة مستقبل المملكة على المستوى الاقتصادي

والثقافي ، وفق رؤية المملكة 2030.

وسيتطرق المتحدثون في هذا الحدث الثقافي الى عدة موضوعات منها: “عوامل قوة أهل السنة والجماعة ” ، و العلاقات العربية

الأمريكية ، ، فيما سيكون الشأن الإقليمي العربي حاضراً بشكلٍ موسع عبر أكثر من ندوة ، يبحث فيها المشاركون جوانب ثقافية

وسياسية واجتماعية منها ندوة بعنوان ( مهددات النظام الإقليمي العربي ) ، وندوة بعنوان ( الإيديولوجيا في المشهد السياسي

للعالم العربي ) ، وندوة عنوانها (الرواية العربية المعاصرة والإيدولوجيا ” شهادات ” )، وندوة ( الرواية العربية المعاصرة والإيدولوجيا “

نقد” ) . وعن الندوات التي سيقرأ فيها خبراء سعوديون مستقبل المملكة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً ، تبرز ندوة ( المملكة 2030:

رؤية تستشرف المستقبل) في مقدمة هذه الندوات ، فيما ستتناول الندوة الثانية في ذات الإطار موضوع ( المملكة 2030:

والاقتصاد الوطني) ، في حين ستركز الندوة الثالثة على ( الأبعاد الاجتماعية في رؤية المملكة 2030)، بينما سيحظى الإعلام

السعودي بالحديث عنه في هذه التظاهرة الثقافية الوطنية عبر ندوة بعنوان ” مستقبل الإعلام السعودي في ضوء الثورة الرقمية “

وستركز ندوتان من البرنامج الثقافي في مهرجان ( الجنادرية 31 ) على موضوع ( السعودية ومصر : تاريخ من العالقات الراسخة

والمسؤولية القومية والإقليمية ) ، بوصف جمهورية مصر العربية ضيف شرف المهرجان لهذا العام . وستشهد الليلتان الأولى من

أيام المهرجان على مسرح القرية التراثية بالجنادرية ، إحياء أمسيات شعرية شعبية ، يقدمها عدداً من الشعراء الخليجيين ، في

حين ستحتضن الأندية الأدبية في الرياض والدمام وجدة 3 أمسيات أدبية عربية ، يقدمها أدباء عرب تميزوا بحضورهم على الساحة

الشعرية العربية عبر أعمالهم الأدبية .