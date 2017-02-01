الحملة السعودية تواصل توزيع كسوة الشتاء على السوريين

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استمرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بتوزيع المساعدات الإغاثية والتي تشتمل على الكسوة الشتوية لصالح الأشقاء اللاجئين السوريين في مدينة التن اوز التركية ليبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات نحو 2959 مستفيدا بواقع 588 أسرة ضمن البرنامج الإغاثي الذي تطلقه خلال فصل الشتاء ” شقيقي دفئك هدفي 4″.

حيث اشتملت هذه المساعدات على المواد الأساسية للكسوة الشتوية من البطانيات والكنزات والجاكيتات وطواقي الرأس وخلافه من المواد الإغاثية التي تغطي احتياج الأسر السورية هناك.

وأكد مدير مكتب الحملة في تركيا الأستاذ خالد السلامة أن الحملة بإذن الله ستستمر من خلال هذه المشاريع الموسمية باستهداف آلاف الأسر السورية اللاجئة والنازحه منها في الداخل السوري، مشيرا إلى أن العمل يجري وفقاً للبرنامج المعد خصيصاً لهذه التوزيعات لضمان تقديم المساعدات الإغاثية لأكبر قدر ممكن من الأشقاء السوريين.

من جانبه نوه المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان إلى أن هذه المشاريع الإنسانية المتعددة التي تطلقها الحملة تعتبر من أكثر المشاريع أهمية لما له من أثر إيجابي كبير لدى الأشقاء السوريين من خلال تقديم

العون لهم ولأطفالهم ،خصوصاً أن المنطقة التي يتواجدون بها تمتاز ببرودة الجو حيث تصل الحرارة فيها لما دون الصفر المئوي

مما يتطلب مضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية لوقايتهم من هذه الظروف المناخيه القاسيه

مؤكدا في الوقت نفسه ان التوجيهات السديدة من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله التي تحرص على إيلاء الجانب الإنساني جل الاهتمام وذلك من خلال تأمين المستلزمات الاغاثية بكافه محاورها الطبية والايوائية والاجتماعية والموسمية والغذائية والتعليمية للأشقاء اللاجئين السوريين والنازحين منهم.