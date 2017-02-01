إحباط محاولتين لتهريب 3400 حبة كبتاجون

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تمكن جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية للمملكة من إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 3.484 حبة عُثر عليها مُخبأة مع مسافرَين قدما إلى المملكة عبر المنفذ.

وأفاد مدير عام جمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة، إنه تم إحباط تلك الكمية من خلال محاولتين لتهريبها

حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (3051)

حبة كبتاجون كانت مُخبأة في حقيبة قائد المركبة، حيث تم إخفاء الحبوب داخل علبة “كريم شعر” كانت ضمن الأمتعة التي كانت

في الحقيبة، في حين تم إخفاء جزء آخر من الكمية داخل تجويف في المقبض الخاص بسحب “الحقيبة”.

وأضاف النعيمة، تم إحباط محاولة أخرى لتهريب (433) أربعمائة وثلاثة وثلاثين حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة داخل جيب البنطلون

الذي كان يرتديه أحد المسافرين القادمين إلى المملكة

مبينًا أنه جرى بعد ضبط هذه الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.