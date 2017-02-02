الصحة تعلن عن بدء تنفيذ المسح الصحي الأحد القادم

شارك عبر واتساب

أعلنت وزارة الصحة أنها ستبدأ يوم الأحد القادم في تنفيذ أكبر مسح صحي في تاريخ المملكة حيث يشمل أكثر من 50 ألف أسرة

وتسعى الوزارة من خلال هذا المسح إلى تقويم الحالة الصحية للسكان وتحديد عوامل الخطورة مثل عدم ممارسة الرياضة

والتدخين وغيرها بالإضافة إلى تقويم مدى قدرة النظام الصحي على الاستجابة لتطلعات واحتياجات السكان والتعرف على مدى

تغطية الخدمات والبرامج الصحية للسكان وكذلك الإنفاق الصحي على مستوى الأُسر وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030

وبرنامج التحول الوطني.

وكانت “وزارة الصحة” قد أوضحت سابقاً أنها تهدف من هذا المسح توفير بيانات ومعلومات موثوقة عن الحالة الصحية للسكان

بشكل دقيق بغرض استطلاع المؤشرات الصحية في المملكة التي تواجه المجتمع، بالإضافة إلى التعرف على المشكلات الصحية

ووضع الحلول المناسبة لها وضمان توفير معلومات ذات اعتمادية عالية عن الوضع الصحي في المملكة قابلة للمقارنة دولياً

واستحداث قاعدة من البيانات والأدلة لتقييم أداء النظام الصحي وقدرته على تحقيق الأهداف وتوفير المعلومات اللازمة لصانعي

القرار بما يحتاجونه من معلومات لتوجيه السياسات والإستراتيجيات والبرامج عند الضرورة.

الجدير بالذكر أن عدد السكان المتوقع أن يشملهم المسح يبلغ حوالي (250.000) نسمة، حيث يشمل المسح كل الفئات

العمرية من الولادة وحتى كبار السن، بمشاركة ميدانية لـ (571) مركزاً صحياً و ٩ ألاف صحي واداري تُمثّل جميع المناطق

الجغرافية والتنوع السكاني للمملكة، وسيتم تطبيق المسح في كل مناطق المملكة (20منطقة ومحافظة) ويستغرق حوالي

٦شهور تتم خلالها زيارات ميدانية وفحوصات مخبرية للكشف على السكري وضغط الدم ونسبة الدهون، كما سيتم كذلك إجراء

قياسات للوزن والطول لتحديد معدل كتلة الجسم للكشف عن السمنة وزيادة الوزن وذلك لعينة مختارة من (25000) نسمة من

أعضاء الأسر.