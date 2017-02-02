وفاة وإصابة ستة أشخاص في حادث بساحل عسير البحري

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لقيّ ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين من عائلة واحدة في حادث مروري وقع بساحل عسير البحري نتيجة تصادم مروع بين سيارة من دون هونداي وشاحنة “تريله”

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد الشهري بأن عمليات المنطقة

تلقت مساء أمس الأربعاء بلاغا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين من نوع هوانداي (النترا ) وتريله على طريق الساحل

مدخل القحمة من جهة الحريضة، ونتج عن الحادث ست حالات جميعها من عائلة واحده ثلاث منها وفيات وثلاث إصابات

حالتين منها خطيرة، وأضاف الشهري بأن الفرق الإسعافية باشرت الحادث بفرقتين إسعافيتين وفرقة من وزارة الصحة

وفرقة من الدفاع المدني ونقلت فرق الهلال الأحمر السعودي ثلاث حالات فيما تم نقل المتوفين عن طريق النقل غير الإسعافي.